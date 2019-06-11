Парубия есть проблемы с доказательствами наличия коалиции в Раде — эксперт

Киев, , 20:01 — REGNUM У спикера Верховной рады Андрея Парубия и депутатов парламента есть проблемы с доказательной базой, которая могла бы подтвердить наличие парламентской коалиции накануне выхода из нее фракции «Народный фронт». Об этом 11 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Игорь Петренко, комментируя заявление судьи Конституционного суда Виктора Кривенко о том, что Парубий не предоставил КСУ список депутатов коалиции.

«Очевидно, сегодня Парубий может мало что сказать и объяснить, к нему было много вопросов, просьб показать списки не только фракций, но и депутатов. В СМИ была информация, что он якобы прислал список из 227 депутатов, которые пребывали в коалиции. Очевидно, что у него нет достаточной аргументации. Он не хочет выглядеть мальчиком для битья, не имея возможности отвечать на вопросы… Мы видим, что есть проблема с доказательной базой», — сказал Петренко.

При этом он напомнил, что ранее в публичных заявлениях президент Украины Петр Порошенко признавал отсутствие в Раде коалиции и даже грозил распустить Раду.

«В 2016 году Порошенко мог распустить парламент, а мог и не распускать. Это его право, а не обязанность. Решения, которые принимала Рада голосованием более 226 депутатов, будут признаны правовыми. Другое дело, если нарушалась процедура: было ли кнопкодавство или законопроект по десять раз ставился на голосование, придерживались ли процедуры при рассмотрении и подаче альтернативных законопроектов и т.д. Это может быть основанием, чтобы отменять те решения, которые принимала Рада», — добавил Петренко.

Он сообщил, что вопрос функционирования парламентской коалиции нормативно не урегулирован, поскольку в 2010 году депутаты убрали из регламента работы Верховной рады пункты, регулирующие деятельность коалиции.

«Это политико-правовой вопрос. У суда есть аргументы, чтобы признать его неконституционным, так и есть аргументы, чтобы признать его конституционным, поскольку у нас есть проблема нормативного регулирования вопроса функционирования коалиции. С 2010 года в регламенте работы Верховной рады нет определения, что такое коалиция, кто оглашает о её создании, кто оглашает о прекращении её деятельности? Этот раздел был удален. У нас остается Конституция, в которой есть одна статья, в которой говорится о коалиции. Но этого явно недостаточно, этот вопрос не регламентирован, что рождает противоречия, о которых сейчас идет речь в Конституционном суде», — рассказал Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на открытом заседании Конституционного суда Украины судья Виктор Кривенко заявил, что спикер Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду списки депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции.

«Спикер Верховной рады Андрей Парубий предоставил КСУ по запросу материалы за исключением информации об изменении в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций: политической партии «Объединение «Самопомощь», политической партии «Радикальная партия» Олега Ляшко и политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», материалы деятельности Совета коалиции с 18 февраля 2016 года по сегодняшнее время и список депутатов коалиции, которые входили в составе депутатских фракций, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Еще раз отмечу, эти материалы не были направлены в адрес Конституционного суда Украины», — сказал Кривенко.

Напомним, 11 июня в Киеве в здании Конституционного суда проходят открытые слушания, посвященные конституционности указа президента о роспуске Верховной рады.