В Гонконге продолжились акции протеста из-за закона об экстрадиции

Гонконг, Китай, , 19:36 — REGNUM В Гонконге продолжаются акции против законопроекта об экстрадиции — демонстранты окружили законодательный совет города, рассматривающий законопроект, 11 июня передает агентство Associated Press.

В акции протеста во вторник 11 июня участвуют только несколько сотен человек, но организаторы акции обещают увеличивать численность «кольца» вокруг законодательного совета каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 июня на улицы Гонконга вышли несколько сот тысяч человек, выступающих против закона об экстрадиции в континентальный Китай.

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