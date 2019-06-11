«Вы не с матрёшками работаете»: глава Зауралья раскритиковал чиновников

Курган, , 19:16 — REGNUM Глава Курганской области Вадим Шумков, отличающийся требовательностью и жёсткостью по отношению к своим подчинённым и муниципальным руководителям, вновь раскритиковал чиновников за неудовлетворительные подходы к работе. На заседании областного правительства 11 июня он отчитал мэра Кургана Андрея Потапова и начальника управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Сергея Кетова.

Как сообщает информационно-деловой портал «Область 45», Шумков назвал неудовлетворительной работу УЧС по оказанию помощи жителям, пострадавшим в результате лесных пожаров весной 2019 года. До сих пор чиновники не могут согласовать необходимые для получения компенсаций документы.

«Неудовлетворительной признаю эту работу. Вы работаете не с матрешками, а с людьми живыми. Ваше управление должно показывать образцовое реагирование и чувствительность к проблемам. Не я эти вопросы придумываю, это люди просят. Говорят, сгорело, непонятно к кому обращаться», — заявил Шумков.

Издание Znak.com уточняет, что врио губернатора поручил проверить, на каком именно этапе прошли наиболее длительные задержки документации.

Мэру Кургана Андрею Потапову «досталось» от Шумкова за то, что тот не проявляет никакой вовлечённости в заседание правительства. «Вы там спите, что ли? Вы как-то оделись своеобразно сегодня», — цитирует главу региона Ura.ru, обращая внимание, что Потапов пришёл на заседание в «гавайской» рубашке. Мэр в ответ на реплику Шумкова заявил, что ему жарко, на что получил новую порцию критики: «Андрей Юрьевич, вы какой-то в последнее время стали странный: жарко вам, ходите в каких-то цветных рубашках на заседание правительства».

«Я понимаю, что у вас не работа, а отдых, сплошной отпуск, но как-то надо себя беречь», — сказал Вадим Шумков.

Это не первый случай, когда Потапов становится объектов недовольства Шумкова. Так, в ноябре на заседании правительства Зауралья врио губернатора поднял тему уборки снега в столице региона и, не получив адекватных ответов, отправил мэра немедленно чистить улицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты считают Вадима Шумкова самым жёстким из всех врио губернаторов, назначенных в 2018—2019 гг. «Наиболее заметной чертой стиля Шумкова стала жесткость в оценках, высказываниях и решениях. Он прямо и конкретно указывает на недоработки и ошибки, не смягчая формулировок», — говорится в докладе Центра политической конъюнктуры «Вадим Шумков. Антикризисный менеджер».