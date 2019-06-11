Зеленский и Тимошенко стараются выгнать Порошенко с выборов в Раду: эксперт

Киев, , 19:08 — REGNUM Предвыборные штабы президента Украины Владимира Зеленского и лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко поделил мажоритарные округа, чтобы в Раду не прошли депутаты от партии «Европейская Солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Об этом 10 июня заявил в своем видео-блоге на канале YouTube политолог Юрий Романенко.

«Для Зеленского и Тимошенко вопрос чести выбросить Порошенко из парламентской кампании, чтобы он по факту даже не прошел в Раду несмотря на все бравурные интонации и реляции, которые он издает в медиа. В этом плане есть договоренность работать таким образом, чтобы усиливать друг друга: не выставлять на один округ сильных кандидатов, распилить округа таким образом, чтобы точно не прошли мажоритарщики Порошенко, а проходил кто-то от «Слуги народа» либо от Тимошенко. Для Юли критически важно понять, ей нужно сконцентрироваться на функции, которая выгодна президенту и ей. Дальше эта функция будет определять её вес в рамках коалиции, которая будет или не будет с Зеленским», — рассказал Романенко.

По его словам, украинский олигарх Ринат Ахметов может лоббировать свои интересы через бывшего партнера Сергея Таруту, который получил проходное место в списке партии «Батькивщина». Романенко напомнил, что ранее Ахметов решал вопросы в Раде через фракцию «Радикальная партия» Олега Ляшко и Блок Петра Порошенко.

«Ахметов тоже выстраивает коалицию. Ахметову тоже необходим инструментарий после того как сорвалось объединение с «Оппозиционной платформой», ему необходимо диверсифицировать риски и раскладывать яйца в разные корзины. Ляшко уходит на дно, Порошенко как партнер, с которым используя фракцию можно было договориться, тоже резко уменьшается и, возможно, пролети на выборах. Поэтому он попытаться расширить круг потенциальных партнеров. Тот же выход на Юлию Владимировну может быть вполне естественным выходом из сложной политической ситуации. Появление Таруты — определенный знак, что появляется связка между элитами юго-востока и Тимошенко, которая и раньше была в разных конфигурациях», — сказал Романенко.

Он советует Тимошенко сконцентрироваться на борьбе за голоса в центральных и юго-восточных областях Украины. По его словам, Тарута может собрать для «Батькивщины» десятки тысяч голосов на Донбассе.

«Все стараются выжить, потому что для старых элит наступил момент истины, потому что им нужно приспособиться к новым условиям или их «пустят на фарш» и после этих выборов в Раду многие пойдут в расход. Для Юлии Владимировны принципиально важно определиться с конфигурацией и приоритетами. Если она будет идти накатом по всем областям как она шла, то у нее будут проблемы, поскольку просто не хватит ресурса, чтобы закрыть партийные ячейки. У неё должна быть концентрация в центре и на юго-востоке», — сказал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Киеве «Батькивщина» презентовала лидеров партийного списка на парламентские выборы. Среди них экс-председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута, экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, бывший премьер теневого правительства Сергей Соболев, нардеп и бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Одарченко, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, жена генерального продюсера телеканала ICTVАлександра Богуцкого нардеп Елена Кондратюк. Остальной список публично не представили.

При этом Тимошенко заявила о готовности создать парламентскую коалицию с партией «Слуга народа» и партией «Голос» Святослава Вакарчука.