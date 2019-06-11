Владимира Зеленского сравнили с президентом СССР Михаилом Горбачёвым

Москва, , 19:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден договариваться со старой политической элитой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 11 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Он, конечно, будет вынужден, и он уже вынужден договариваться со старой политической элитой, — сказал Затулин. — В эти новые мехи приходится постоянно наливать старое вино. Тимошенко уже заявила, что она будет ему помогать советами. За этим стоит то, что она собирается встать вместо него. И если у неё получится, то она станет тем человеком, который будет формировать политику Украины».

При этом Затулин добавил, что Зеленский уходит от основной массы своего электората.

«В чём смысл существования любого актёра и любого человека театра и кино? В том, чтобы чувствовать отдачу от своего творчества и получать в ответ обожающие взгляды, аплодисменты поклонников, — сказал в свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). — Если этого нет, актёр чувствует себя некомфортно. Это актёрское происхождение может сыграть с Зеленским злую шутку. Он может оказаться заложником желания быть любимым и всем вокруг нравиться. В нашей истории такие примеры были — Михаил Горбачёв, который хотел нравиться всем и метался слева направо. Ему хотелось быть любимым всеми».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций. В отставку отправлены губернаторы Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

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