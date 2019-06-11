Эксперты задаются вопросом, законно ли Зеленский уволил 15 губернаторов

Киев, , 18:40 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 11 июня, задаются вопросом, выдержал ли законную процедуру президент Владимир Зеленский при массовом увольнении губернаторов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуацию, в частности, комментирует политолог Олеся Яхно:

«Интересно, а Зеленский отправил в отставку 15 глав ОГА после соответствующего представления Кабмина? Или в очередной раз нарушил закон? Вспоминаю, какой вой поднялся вокруг отставки (губернатора Одесской области) Степанова, хотя процедура тогда была выдержана», — отмечает эксперт.

Яхно выражает надежду, что уволенные губернаторы выступят в телеэфире с подробностями относительно решения президента.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле этого года отстраненный от должности указом президента Петра Порошенко председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов публично отказался покидать пост. Чиновник заявил, что указ о его увольнении незаконный и выходит за пределы полномочий президента. Тогда Степанов заявил, что председателей местных администраций можно увольнять только по представлению Кабинета министров.

Сегодня же, 11 июня, сразу после увольнения 15 губернаторов, президент Владимир Зеленский своими указами назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций.

До этого пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский считает необходимым уволить губернаторов всех областей, однако правительство отказывается согласовать этот шаг.

«Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», — отметила Мендель.