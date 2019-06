Почему Трамп не может справиться с украинским депутатом

Фёдор Яковлев, , 18:53 — REGNUM

Личный адвокат президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Рудольф Джулиани (Rudolph Giuliani) 10 мая с.г. в программе «Fox News @ Night» на телеканале Fox News немало удивил американских телезрителей, заявив, что он отменил свою поездку в Киев из-за опасения встретить в окружении недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского группу людей, которые являются врагами президента США Трампа, «а в некоторых случаях врагами Соединённых Штатов», и даже назвал фамилию депутата Верховной рады Украины (ВРУ) Сергея Лещенко, который, по словам Джулиани, был признан причастным к помощи демократам во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Для американцев, которые и своих-то конгрессменов с сенаторами далеко не всех знают, было явной неожиданностью узнать, что на Украине есть настолько опасный для США враг, что даже личный адвокат президента США предпочитает отказаться от поездки в Киев, только чтобы случайно не встретиться с ним в окружении нового президента Украины.

Для того, чтобы понимать причины такого, мягко говоря, странного заявления Джулиани, возводящего средненького украинского журналиста и совершенно заурядного депутата ВРУ в личные враги Трампа и «всея Америки», необходимо для начала вернуться к событиям мая 2016 года, когда 03 мая после поражения на праймериз в Индиане (Indiana) публично отказался от дальнейшего участия в президентской кампании от Республиканской партии (РП — Republican Party) основной соперник Дональда Трампа Тед Круз (Edward «Ted» Cruz), а 4 мая, ввиду полного отсутствия каких-либо шансов на победу, отказался от борьбы за пост президента США и последний соперник Трампа в РП Джон Кейсик (John Kasich), что автоматически сделало Трампа единственным кандидатом от РП на президентских выборах. Ровно через две недели после этих сугубо внутренних американских событий на Украине неожиданно стартовала информационная кампания с использованием так называемой «амбарной» или «чёрной книги» Партии регионов Украины (ПР), в которой записывались факты оплаты наличными за услуги, оказанные руководству ПР, и захваченной при разгроме офиса ПР в Киеве ещё… 18 февраля 2014 года!

28 мая 2016 года экс-первый заместитель председателя-начальник Главного управления «К» Службы безопасности Украины генерал Виктор Трепак заявил украинскому изданию «Зеркало недели» о передаче днём ранее в ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) порядка 400 листов этой «амбарной книги». Учитывая заявление Трепака, что среди получателей денег «должностные лица высокого уровня, министры и руководители ведомств, народные депутаты, известные политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи, в т.ч. высших судебных инстанций», а сумма выдачи средств перечисленным категориям лиц составила около $2 миллиардов, вполне логично, что эта информация привлекла к себе самое широкое внимание не только украинских СМИ, тем более, что НАБУ в тот же день, 28 мая 2016 года, подтвердило в своём официальном заявлении получение документов.

А уже 31 мая 2016 года эту своеобразную информационную «эстафету» от «Зеркала недели» подхватило другое украинское издание, — «Украинская правда», начав публикацию отдельных листов этой «амбарной книги» и заявив при этом, что копии листов этой «амбарной книги» имеются также… у экс-заместителя главного редактора этого интернет-издания, а с 27 ноября 2014 года депутата ВРУ от президентского Блока Петра Порошенко (БПП) Сергея Лещенко?! Как оказалось, в этой «амбарной книге» в качестве получателя суммы почти в $13 миллионов значился и… глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт (Paul Manafort), который до этого несколько лет был советником у экс-президента Украины Виктора Януковича!

А после того, как прошедший 18−21 июля 2016 года в Кливленде (Cleveland) партийный съезд РП утвердил кандидатуру Трампа в качестве официального кандидата в президенты от РП, 14 августа 2016 года в The New York Times появилась статья, в которой в частности было указано, что на Украине «в бывшей штаб-квартире Партии регионов» была найдена «чёрная книга», и получившее эту книгу НАБУ заявило, что «имя г-на Манафорта появилось 22 раза в документах в течение пяти лет с платежами на общую сумму $12,7 миллионов». Последствия этой публикации не заставили себя долго ждать, и уже 19 августа Манафорту пришлось заявить о своей отставке, после которой Лещенко в этот же день 19 августа сделал на своей странице в Facebook торжествующую запись: «Амбарная книга Партии регионов» спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится», чем, собственно, более чем убедительно лично подтвердил, что основной целью обнародования записей из «амбарной книги» была компрометация Манафорта как главы избирательного штаба Трампа, с целью воспрепятствования избранию Трампа президентом США.

А в отношении НАБУ, на данные которого сослалась в своей статье The New York Times, в этой статье было также особо отмечено, что НАБУ, «чьё государственное финансирование санкционировано в рамках программ помощи США и Европейского союза, имеет соглашение с FBI о передаче доказательств». Правда, НАБУ опубликовало данные с перечислением всех сумм, которые были указаны в «амбарной книге», как полученные Манафортом и на которые 14 августа 2016 года ссылалась в своей статье The New York Times, только 18 августа 2016 года, но это, видимо, либо результат волшебного дара предвидения редакции The New York Times, либо, что скорее всего, элементарной бестолковости исполнителей этой хорошо задуманной информационной кампании по дискредитации Трампа, не сумевших выстроить простенькую хронологическую цепочку.

Эта ситуация является весьма показательной и характеризующей американские, и не только американские, политические и околополитические круги и наглядно демонстрирует, что даже у таких профессионалов высочайшего класса, каким, бесспорно, является Манафорт, бывший советником в пяти избирательных кампаниях кандидатов в президенты США от РП, — Джеральда Форда (Gerald Ford Jr), Рональда Рейгана (Ronald Reagan), Джорджа Буша-старшего (George Bush), Боба Доула (Robert «Bob» Dole) и Дональда Трампа, четыре из которых (кроме Доула) стали президентами США, непреодолимая жажда денег, неуёмное тщеславие и гипертрофированная уверенность в собственной неуязвимости вполне могут оказаться гораздо сильнее здравого смысла, трезвого расчёта и даже высочайшего профессионализма.

Располагающий широчайшими связями на Украине Манафорт не мог не знать о публикации данных «амбарной книги» ПР, а как профессионал высочайшего класса не мог не понимать, что начавшаяся на Украине информационная кампания по дискредитации упомянутых в «амбарной книге» лиц, в том числе и его самого, неизбежно продолжится в США конкретно в отношении его самого. В этой ситуации Манафорту было достаточно в июле 2016 года на партийном съезде РП в Кливленде подать в отставку с поста главы избирательного штаба Трампа и… появление статьи в The New York Times о его «прегрешениях» на Украине теряло бы всякий смысл, поскольку Манафорт, как действующий глава избирательного штаба Трампа, был лишь инструментом для компрометации именно Трампа, и потому, уже как бывший глава избирательного штаба Трампа, особого интереса не представлял. К тому же общеизвестно, что самым сильным коньком Манафорта в президентских избирательных кампаниях является обработка делегатов предвыборных партийных съездов, чему лучшее доказательство — победа в праймериз всех пяти кандидатов в президенты США от РП, у которых он был советником, и с этой частью президентской кампании Трампа он блестяще справился уже к маю 2016 года, после чего для избирательного штаба Трампа дальнейшая необходимость в этой специализации Манафорта отпала. А демократам уже не имело смысла тратить время и средства на компрометацию Манафорта, поскольку с момента его ухода им надо было концентрировать свои усилия на поиске компромата на нового главу избирательного штаба Трампа.

Впрочем, соперники Трампа из Демократической партии США (ДП — Democratic Party) оказались ещё хуже и в собственной компрометации преуспели гораздо больше, чем в компрометации Трампа, так что, по большому счёту, можно вполне обоснованно говорить о том, что Трамп стал президентом США не столько вследствие организованной его командой, уже под руководством занявшей место Манафорта Келлиэнн Конуэй (Kellyanne Conway), президентской кампании, сколько в результате, вдобавок к вышеперечисленным качествам политических и околополитических кругов США, ещё и просто феерического смешения человеческой глупости, жадности и трусости в среде демократов, а также элементарного бардака в государственных органах США.

Фактически восхождение к президентству Трампа началось в январе 2009 года, когда после своего утверждения в должности госсекретаря США (US Secretary of State) Х. Клинтон (Hillary Clinton) отказалась от использования правительственного электронного адреса в специальной правительственной электронной системе, которая имеет дополнительную защиту и автоматически сохраняет всю историю переписки, а стала пользоваться исключительно своим личным e-mail (hdr22@clintonemail.com). И за все её четыре года пребывания в должности госсекретаря на это либо никто не обратил внимания, либо просто не рискнул это сделать, в т.ч. и сотрудники Государственного департамента информационных технологий (The State Department’s information technology), создавшие для Х. Клинтон два адреса (SMSGS@state.gov и SSHRC@state.gov), которыми она так ни разу и не воспользовалась.

Первый скандал из-за использования Х. Клинтон личного e-mail для передачи конфиденциальной служебной информации разразился только в марте 2015 года, уже после её отставки с поста госсекретаря, после чего ФБР начало расследование, которое, поскольку во власти находились демократы, хоть и с нарушением законодательства США, но удалось закрыть. А затем в сентябре 2016 года, фактически за месяц до выборов, грянул второй скандал с ноутбуком мужа помощницы Х. Клинтон Хумы Абедин (Huma Abedin). Директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) поначалу старательно скрывал факт обнаружения в ноутбуке мужа Абедин тысяч служебных сообщений электронной почты Х. Клинтон времён её работы в Госдепе, но 28 октября (в субботу!) Коми, исключительно из трусости, поскольку он узнал, что в выходные дни информация о новом проколе Х. Клинтон появится в СМИ в результате «утечки», и уже в понедельник ему лично придётся отвечать и за её сокрытие, и за утечку, отправил лидерам Конгресса и Сената письмо, в котором сообщил об этом новом факте.

С учётом того, что скан этого письма в тот же день был опубликован в СМИ, а это за 10 дней до выборов, то по рейтингу Х. Клинтон этим письмом был нанесён такой сокрушительнейший удар, исправить последствия которого времени уже не оставалось, что и показали итоги выборов. Таким образом, Абедин, будучи ближайшей и самой доверенной помощницей Х. Клинтон, помогла Трампу стать президентом больше, чем весь его послеманафортовский избирательный штаб вместе взятый, а заодно пустила на ветер потраченный Х. Клинтон на свою президентскую избирательную кампанию почти миллиард долларов, и всё это произошло исключительно вследствие тщеславия и уверенности в собственной неуязвимости Х. Клинтон, не пожелавшей пользоваться правительственными e-mail, и жлобства Абедин, поскольку она хорошо знала, что отправляла на ноутбук мужа служебные, в т.ч. секретные, письма Х. Клинтон, но, видимо, пожалела пару тысяч долларов на то, чтобы, во избежание возможных неприятностей после первого скандала, просто уничтожить ноутбук мужа с секретными письмами Х. Клинтон, а ему купить взамен новый.

Что же касается «украинского следа», то все его обстоятельства буквально лежат на поверхности, поскольку никто из участников этой антитрамповской информационной кампании, в силу своей абсолютной убеждённости в победе Х. Клинтон, даже и не собирался как-то скрывать свою к ней причастность, скорее, наоборот, бравировал своим антитрамповским настроем. К тому же «украинский след» — это только часть заблаговременно спланированной, тщательно организованной, щедро профинансированной и жёстко управляемой на самом высоком уровне операции по дискредитации Трампа и его ближайшего окружения из числа членов избирательного штаба. Вряд ли можно назвать случайностью практически одновременное появление компромата на Трампа и членов его команды в совершенно разных местах и от совершенно разных людей после того, как в начале мая 2016 года стало окончательно известно, что Трамп стал единственным кандидатом от РП на президентских выборах.

28 мая 2016 года на Украине стартовала информационная кампания с использованием «амбарной книги» ПР. 03 июня 2016 года живущий в США британский продюсер Роб Голдстоун (Rob Goldstone) начинает отправлять Трампу-младшему (Donald Trump Jr.) е-мейлы с предложениями организовать встречу с якобы «российским правительственным адвокатом» Натальей Весельницкой для передачи компромата на Х. Клинтон якобы от правительства РФ. И так называемое «досье Стила» («Steele dossier» или «Trump dossier») с компроматом на членов избирательной кампании Трампа тоже по совершенно «странной случайности» начинается с документа, датированного… июнем 2016 года?! А в июле 2016 года ФБР начинает несанкционированное незаконное наблюдение, включая запись телефонных переговоров, за членами избирательного штаба Трампа. И вряд ли могут быть сомнения в том, что за этой многоплановой антитрамповской информационной кампанией стоит Национальный комитет Демократической партии (DNC).

А что же реального лично Трамп и его администрация сделали для разоблачения организаторов этой кампании со время прихода к власти 20 января 2017 года, — кроме публичных жалобных стенаний, наподобие джулиановских? Ровно ничего. Даже в отношении инициатора «украинского следа» Сергея Лещенко, несмотря на то, что именно с его подачи был осужден американскими судами экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, который сделал для Трампа, по сути, невозможное, приведя его к убедительной победе в праймериз, несмотря на то, что против Трампа выступало практически всё руководство Республиканской партии?!

Ещё 10 октября 2016 года Трамп написал в Twitter: «Если я выиграю, я поручу моему AG назначить специального прокурора, чтобы заглянуть в вашу ситуацию, потому что никогда не было ничего подобного вашей лжи».

Однако, несмотря на выигранные выборы и наличие «своего AG» (Attorney General, — генеральный прокурор), это очень даже разумное обещание тихо присоединилось к другим невыполненным обещаниям Трампа.

25 июля 2017 года Трамп снова написал два грозных твита, адресованных непосредственно «его AG», — в первом президент написал: «Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — «тихо работают, чтобы подтолкнуть Клинтон». Так где же расследование A.G.», а во втором добавил: «Генеральный прокурор Джефф Сешнс принял ОЧЕНЬ слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон!».

Но в настоящее время складывается впечатление, что Трамп и то, что можно только исключительно условно назвать его «командой», либо неспособны серьёзно заниматься этими вопросами ввиду отсутствия необходимой квалификации, либо не хотят это делать ввиду отсутствия элементарного желания, а у Трампа тоже нет возможности либо сформировать профессиональную команду, способную выполнять поставленные им задачи, либо заставить работать даже тех, кого он сам назначил. Отсюда и более чем странные призывы к недавно избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, озвученные Джулиани, — не дать себя уговорить «забросить эти расследования» событий трёхлетней давности и претензии по поводу того, что Зеленский после вступления в должность президента не говорит об этих расследованиях?!

Это при том, что на Украине с апреля 2015 года начало свою работу НАБУ, «чьё государственное финансирование», как отметила в уже упоминаемой статье 14 августа 2016 года The New York Times, «санкционировано в рамках программ помощи США и Европейского союза», и оно «имеет соглашение с FBI о передаче доказательств». С февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР (FBI), который вместе с детективами НАБУ работает над выполнением международных поручений и контролирует их прохождение через компетентные органы США, а 29 июня 2017 года начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун (Mathew Moon) и глава НАБУ Артём Сытник подписали рассчитанный на два года Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, — MOU) между НАБУ и ФБР, на основании которого они до сих пор и сотрудничают. Т. е. , на Украине совершенно официально действует на деньги США практически подконтрольный ФБР следственный орган, который, тем не менее, никакого рвения в расследовании «украинского следа» не проявляет, но претензии по поводу отсутствия результатов расследования предъявляются Зеленскому, вступившему в должность президента 20 мая 2019 года?!

Никак не поспособствовало активизации расследований антитрамповских кампаний вообще и «украинского следа» в частности и назначение новым директором ФБР Кристофера Рэя (Christopher Wray), который во время утверждения его кандидатуры Сенатом США 02 августа 2017 года, отвечая на вопросы сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham), заявил, что ничего не знает о вмешательстве Украины в президентские выборы (?!), но согласился с необходимостью разобраться в этом вопросе и заявил: «Я с удовольствием займусь этим». Если учесть, что Рэй с 2008 года поддерживает республиканцев, в т.ч. финансово, а Трамп выдвинул Рэя на пост директора ФБР после беседы с ним ещё 07 июня 2017 года, то получается, что либо Трамп даже не уведомил Рэя, чем ему надо будет заниматься, либо Рэй слушал Трампа настолько невнимательно, все его «задания» пропустил мимо ушей.

А судя по тому, что с момента вступления Рэя в должность 03 августа 2017 года прошло почти два года, а ФБРовский «расследовательский» воз «украинского следа» в американских выборах с места так и не сдвинулся, то налицо либо полное игнорирование требований Трампа со стороны им же назначенного директора ФБР, либо даже ФБР не в состоянии преодолеть противодействие расследованию «украинского следа» со стороны ДП. Но в таком случае чем Трампу может помочь Зеленский, которому абсолютно нет никакого смысла встревать в эти сугубо внутриамериканские разборки, на чьей бы территории они не происходили, тем более, что он лично к ним никакого отношения не имел и не имеет, и со старта своей президентской деятельности портить отношения с ДП, имеющей большинство в Конгрессе США, полученное, кстати, во время президенства Трампа?!

В принципе, выставляя претензии Зеленскому, Трамп действует точно так же, как и его российский коллега Владимир Путин, ответивший на высылку российских дипломатов Бараком Обамой (Barack Obama) в декабре 2016 года только спустя… семь месяцев, когда в должность президента США уже давно вступил Трамп, который к этой высылке не имел ровно никакого отношения и был просто вынужден применять к России ответные санкции, выслав из США в результате дипломатической перепалки больше российских дипломатов, чем это сделал Обама, вдобавок обострив и без того напряжённые отношения между США и РФ. В данном случае происходит примерно то же, только с ещё большим «торможением». Депутат ВРУ от президентского блока стал инициатором антитрамповской компании в мае 2016 года, а претензии Трамп и Джулиано стали предъявлять вновь избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому… через три года после этого события и через два с половиной года после того, как Трамп сам стал президентом?!

Такое впечатление, что Трамп всё это время либо не решался предъявлять претензии Порошенко, либо Трампу этого делать не позволяли. В результате Трамп и его администрация начинают отношения с вновь избранным президентом Украины с обострения буквально на ровном месте, и по совершенно очевидной причине собственной бездеятельности или, точнее, полной организационной импотентности в вопросе расследований. Но, по-видимому, Трампу гораздо проще предъявлять претензии Зеленскому, чем заставить работать собственного директора ФБР. Если учесть, что и российско-американское, и американо-украинское обострения только на руку ДП, то вполне можно предположить, что оба сценария этих обострений были написаны и реализованы руководством ДП.

Сам Лещенко, исключительно в духе вышеописанных свойств политиков, менее чем через две недели после ухода Манафорта с поста руководителя избирательного штаба Трампа… купил 31 августа 2016 года в центре Киева квартиру за 7,55 миллиона гривен (около $300 тысяч)?! После этого к нему возникло два главных вопроса, которые муссируются в украинских СМИ до настоящего времени, но на которые ясного ответа так и нет, — почему ему продали квартиру с рыночной стоимостью около $1 миллиона всего за $300 тысяч и где он взял для покупки квартиры даже эти $300 тысяч? Сложно сказать, как было на самом деле, но обычно официальная стоимость чего угодно, в том числе и квартир, занижается до максимально возможного уровня, когда разница между рыночной и продажной стоимостью платится наличными, особенно в тех случаях, когда покупатель не может доказать источники получения официальной суммы проплаты. У Лещенко с этим тоже проблемы, поскольку до $300 тысяч его собственные официальные финансовые «источники» тоже не дотягивали, и ему пришлось заявить, что часть суммы он занял у основателя «Украинской правды» Алёны Притулы, часть у своей матери, а часть у женщины, с которой живёт, но это, в свою очередь, вызвало массу вопросов к его «кредиторшам», на которые тоже вразумительного ответа пока нет.

В ответе руководителя НАБУ Артёма Сытника уже 19 сентября 2016 года, что в действиях Лещенко есть только «признаки административного правонарушения», не удивляет ни скорость ответа, ни его содержание, поскольку во власти в США всё ещё находились демократы. Не удивительно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пришло к такому же выводу, а уполномоченное лицо НАПК согласно ч. 1 ст. 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях даже составило протокол на Лещенко. Однако Печерский районный суд г. Киева 15 февраля 2017 года «постановил по делу об административном правонарушении в отношении Лещенко Сергея Анатольевича… по ч.1 ст. 172 п.5 Кодекса Украины об админнарушении закрыть за отсутствием состава административного правонарушения», что тоже не удивляет, поскольку в это время Трампу было не до Украины.

Ситуация несколько изменилась через год, и в настоящее время НАБУ уже якобы проводит досудебное расследование, но уголовное производство «по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами» (ч.3 ст. 368−2 УК Украины), формально открытое… 22 февраля 2018 года, так до сих пор ни к каким конкретным выводам и не пришло. 26 марта 2017 года в эфире нью-йоркской радиостанции WNYM (970 kHz) бывший заместитель директора ФБР во время президентства Билла Клинтона (William «Bill» Clinton) Джеймс Коллстром (James Kallstrom) заявил:

«У нас имеется пятая колонна, сплоченно выступающая против нашего президента, против нашей культуры и американской морали. И это возмутительно. Люди Клинтонов не уходят, они не уходят, пока их не выводят из здания принудительно, потому что эта группа является частью этой пятой колонны, их надо выбивать динамитом. Они собираются сделать всё возможное, чтобы создать администрации Трампа максимум трудностей. Обама передал Трампу корзину ручных гранат с вытянутыми предохранителями».

Но, судя по ситуации с Лещенко, либо эти «ручные гранаты» и через более чем два года правления Трампа по-прежнему довольно уютно чувствуют себя в его «корзине"-администрации, либо те чиновники, которых за это время назначил сам Трамп, ничем от этих «ручных гранат» не отличаются, либо… у Трампа просто нет «динамита», чтобы их «выбивать». Впрочем, это не удивительно, во всяком случае, эксперт Global Policy Institute Мартин Сифф (Martin Sieff) ещё в июле 2017 года по этому поводу написал: «Стало совершенно ясно, что Трамп не имеет представления о том, как выбирать и обеспечивать свою администрацию теми людьми, которые разделяют его видение», и, исходя из нынешней ситуации с расследованиями, можно с уверенностью сказать, что Трамп и до настоящего времени точно также «не имеет представления» о том, как это делать.

И это касается не только полной беспомощности Трампа в ситуации с Лещенко. Для того, чтобы убрать советника по национальной безопасности Майкла Флинна (Michael Flynn), которого Трамп при представлении на должность советника по безопасности после победы на выборах в ноябре 2016 года назвал «бесценным активом для меня и моей администрации» и назначенного на эту должность прямо в день инаугурации Трампа 20 января с.г., в СМИ слили данные перехвата разговоров Флинна с послом РФ в США Кисляком, и Флинн был вынужден уже 13 февраля уйти в отставку, не пробыв в должности советника Трампа по безопасности даже месяца!

Но, в отличие от отставки Манафорта, потеря Флинна для Трампа стала весьма болезненной, если не определяющей, поскольку Флинн является кадровым разведчиком и в 2014 году ушёл в отставку с должности главы Разведывательного управления министерства обороны (РУМО, — Defense Intelligence Agency, — DIA) вследствие жесточайшего прессинга со стороны администрации Барака Обамы (Barack Obama) после скандального интервью Флинна 07 марта 2014 года, в котором он заявил, что разведка предупредила администрацию Обамы за 7−10 дней до начала движения российских войск в Крыму, чем фактически обвинил Обаму в бездеятельности и возложил на него ответственность за отсутствие противодействия России в присоединении Крыма. К тому же с момента их первой встречи в августе 2015 года Флинн по большинству вопросов был полным единомышленником Трампа. Тем не менее «сливщиков» перехвата разговоров Флинна с Кисляком, которые являются в США совершенно секретными («Top secret»), и за их разглашение грозит до 10 лет тюрьмы, ФБР тоже не ищет, хотя с учётом весьма ограниченного круга лиц, имеющих доступ к этой информации, найти этих «сливщиков» особого труда не составляет. Правда, хорошо, что хоть по этому поводу Трамп и Джулиани пока ещё не предъявляют претензии Зеленскому.

Вроде бы формально разумное на первый взгляд решение Трампа 23 мая с.г. разрешить министерству юстиции США (US Department of Justice, — Justice Department) рассекретить любую на его взгляд информацию, которая касается изучения обстоятельств начала расследования специального прокурора (Special Counsel for the U. S. Department of Justice) Роберта Мюллера (Robert Mueller), по сути, не только ничего не меняет в сложившейся ситуации и никак расследованиям, в том числе «украинского следа», не поспособствует, более того, приведёт к их дальнейшему затягиванию, поскольку практически все обстоятельства этих «расследований» давно известны, и вопрос только в надлежащем оформлении и оценке собранных материалов, а также принятии соответствующих решений по результатам этих расследований, но именно на этом этапе всех расследований и идёт резкое торможение, переходящее в полный отстой, преодолеть который Трамп не в состоянии.

Например, в «украинском следе» известно всё, кроме одной небольшой, но весьма важной связующей детали, — известно, кто и как распространил компрометирующую Манафорта информацию, как она была использована и какие последствия наступили. Более того, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд г. Киева своим решением (на которое Лещенко подал апелляцию) признал действия директора НАБУ Сытника и Лещенко по разглашению и распространению информации о наличии в списках «черной бухгалтерии Партии регионов», находящихся в материалах досудебного расследования, фамилии Пола Манафорта противоправными, и расценил их как вмешательство в избирательный процесс США 2016 года. Судом также была установлена причинно-следственная связь между действиями Сытника и Лещенко и уходом Пола Манафорта. Дело осталось действительно за «малым», найти доказательство того, что Сытник и Лещенко действовали по указанию или хотя бы по согласованию с ДП. Но этого нет и не предвидится, — ну, не станет же Сытник искать компромат на самого себя или писать на пару с Лещенко явку с повинной!

Что же касается так называемого «расследования» Мюллера, то с самого начала было понятно, что по основной цели «расследования» оно закончится ничем, но будет максимально затягиваться для использования в компрометации Трампа и членов его избирательного штаба, что в итоге и показал ход этого «расследования» и его так называемый «доклад». Впрочем, популярный американский колумнист Чарльз Краутхаммер (Charles Krauthammer) ещё 20 июля 2017 года, т. е. через два месяца после назначения Мюллера спецпрокурором, в программе «Tucker Carlson Tonight» на телеканале Fox News назвал расследование Мюллера «fishing expedition» (прим. «рыболовная экспедиция», — идиома, означающая расследование, начатое для поиска доказательств не по декларируемой цели расследования, а что удастся «поймать», как на рыбалке). Трамп объективно был не в состоянии не допустить расследования, но элементарно мог создать условия, в которых оно завершилось бы в течение полугода, но он не только не сделал этого, но и своим бездействием фактически обеспечил Мюллеру полную бесконтрольность в его почти двухлетнем так называемом расследовании?!

Ну и уж совсем насмешил Рудольф Джулиани своими демагогией и бахвальством в интервью украинскому изданию ЦЕНЗОР. НЕТ 27 мая с.г. Во-первых, не секрет, что большинство американцев просто шизанутые на величии своей Америки, но даже при абсолютной шизанутости на своём величии всё-таки должно оставаться хоть немного места для понимания совершенно очевидного факта, что у ставшего президентом одного из беднейшей государств Европы Владимира Зеленского, не говоря уже о прочих, не менее острых государственных проблемах Украины, как внешних, так и внутренних, вопросы расследования вмешательства граждан Украины в выборы США трехлетней давности даже не на пятидесятом месте, не говоря уже о том, что Зеленский никакого ни отношения, ни тем более влияния на это расследование не имеет. Во-вторых, если, по словам Джулиани, посольство США на Украине, возглавляемое Мари Йованович (Marie Yovanovitch), «было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации её против людей, занятых в кампании Трампа», то почему её отозвали с поста посла только через два с половиной года (!) после вступления Трампа в должность президента?! Т. е. для того, чтобы разобраться в этом вопросе, президенту Трампу со всем его разведсообществом (US Intelligence Community, — IC), ФБР и специальным представителем Госдепа США по Украине понадобилось два с половиной года, а Зеленский, исходя из слов Джулиани, должен был разобраться в этом вопросе самостоятельно и ещё даже до вступления в должность?!

В-третьих, личному адвокату Трампа читать нравоучения о честности и разборчивости в связях в то время, когда глава избирательной кампании того же Трампа Пол Мананфорт осуждён за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, это надо иметь поистине американскую наглость! Ну и, наконец, в-четвёртых, иначе как издевательством над здравым смыслом, пожалуй, и не назвать переданную Джулиани бахвальскую фразу Трампа о том, что «окружать себя врагами президента Трампа — не самая лучшая идея». Особенно абсурдно эта фраза звучит на фоне того, что «друг Трампа» Пол Манафорт в настоящее время находится в федеральной тюрьме строгого режима Канаан (USP Canaan), где будет отбывать 7,5 лет тюремного заключения, фактически полученных именно потому, что он «друг Трампа», а «враг Трампа» по классификации Джулиани Сергей Лещенко не только на свободе и с квартирой, приобретённой непонятно за какие средства, но и беспрепятственно посещает США, в которых Трамп, несмотря на своё президентство, всё равно ничего не может с ним сделать?!

Не менее наглядным показателем, чего стоит «дружба» с Трампом, служит также пример предшественника Джулиани на посту личного адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen), с 2007 года являвшегося сотрудником Организации Трампа (The Trump Organization), членом совета директоров Trump World Tower Condominium Board и Trump Park Avenue Condominium Board. В сентябре 2017 года он опубликовал заявление, в котором чётко указал:

«Учитывая мою близость к президенту Соединенных Штатов в качестве кандидата, позвольте мне также сказать, что я никогда ничего не видел — ни малейшего намека ни на что, — чтобы продемонстрировало его участие в вмешательстве России в наше избрание или в любом виде российского сговора».

Однако после проведённых ФБР в апреле 2018 года (т.е. уже руководимого директором, предложенным самим Трампом!) обысков в его офисе, доме и гостиничном номере, у Коэна, видимо, резко улучшилась память, и он моментально «вспомнил», что Трамп-старший был осведомлён о встрече Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта с Весельницкой, и даже передал ФБР более 100 записей разговоров с Трампом, которые Коэн сделал без ведома Трампа. Такое резкое изменение позиции объясняет сделанное Коэном в конце мая 2018 года заявление, что если ему нужно будет выбирать между верностью президенту США Дональду Трампу и своей семьей, он выберет семью, а также, по всей видимости, ясное понимание Коэном того факта, что Трамп не способен защитить ни его, ни его семью в США, ни, тем более, бизнес родственников его жены на Украине.

Американский писатель и журналист Майк Уитни (Mike Whitney) в мае 2017 года написал о сложившейся в США ситуации: «На деле весь этот шум заставляет считать, что существует альтернативная властная структура, которая действует вне поле зрения общественности, а избранное правительство держит мёртвой хваткой. Эта по большей части невидимая группа элиты контролирует таких, как Бреннан, Клэппер и Коми. И фактически у них достаточно влияния, чтобы бросить вызов и даже убрать избранного президента с поста».

Как видно из происходящих в настоящее время событий, по большому счёту в США за это время ничего, кроме некоторых фамилий, не поменялось, а Трампа, скорее всего, эта «невидимая группа элиты» не убирает исключительно потому, что вполне успешно блокирует все его действия, которые могли бы затронуть интересы этой «группы» и её сторонников.

Поэтому и Лещенко чувствует себя вполне уверенно даже на территории США, несмотря на клеймо «личного врага Трампа», по определению Джулиани, а Трамп с Джулиани пытаются вынудить решать проблемы Трампа в его сугубо внутриамериканских разборках с соперниками из Демократической партии и Джорджем Соросом (George Soros) хотя бы Зеленского, поскольку сам Трамп со своей «командой» их решить не в состоянии.