Вторник, 11 Июня 2019 года
18:08:37 МСК

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» совершил заход в Эквадор

Политика

Пополнив запасы, корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач дальнего похода в Тихом океане

Москва, 11 июня 2019, 18:04 — REGNUM  Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» зашёл для пополнения запасов в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре, сообщает 11 июня пресс-служба Северного флота.

Во время стоянки в порту на борт российского фрегата смогут подняться местные жители, желающие ближе познакомиться с условиями службы

Группа российских кораблей будет находиться в Эквадоре три дня, за которые будут пополнены запасы воды и продовольствия. После этого российские корабли продолжат выполнение задач дальнего похода.

«После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота 26 февраля вышел в дальний поход. В состав отряда входят фрегат «Адмирал Горшков», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», морской танкер «Кама» и буксир «Николай Чикер».

Читайте ранее в этом сюжете: «Калибры» с Каспия. Ракетный корабль «Великий Устюг» идёт в Средиземноморье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить