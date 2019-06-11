Партия Сальвини может получить еще три места в правительстве Италии

Рим, , 18:02 — REGNUM Победив на выборах в Европарламент в Италии, партия «Лига» намерена получить несколько новых постов и в национальном правительстве, сообщает Affari Italiani во вторник, 11 июня.

Предполагается, что правительство покинут министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли и министр здравоохранения Джулия Грилло. Оба представляют коллег «Лиги» по коалиции — «Движение 5 звезд». Оба поста займут представители «Лиги».

Кроме того, уже освободившееся место министра по связям с ЕС также, вероятно, займет один из однопартийцев Маттео Сальвини. Скорее всего это будет Альберто Баньяи, глава финансовой комиссии верхней палаты парламента.

Наконец, «Лига» будет претендовать и на пост нового члена Еврокомиссии от Италии, отмечает издание.

На выборах в Европарламент «Лига» набрала в Италии 34% голосов, вдвое улучшив свой результат в сравнении с национальными выборами марта 2018 года и вдвое обогнав коллег по коалиции из «Движения 5 звезд».

При этом в правительстве «Лиге» принадлежит лишь треть постов, поскольку в 2018 году результаты выборов были «зеркальными» (33% у «Движения» и 17% у «Лиги»), пост премьер-министра занимает нейтральная фигура.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини ранее дал понять, что готов не инициировать досрочные национальные выборы, если программа работы нынешнего правительства будет приближена к программе «Лиги». Также допускается, что «Лига» потребует смены нескольких министров.

В случае же прекращения существования нынешней коалиции Италию ждут досрочные выборы, победу на которых, по данным социологов, одержат правоцентристские партии (Сальвини, партия Сильвио Берлускони и «Братья Италии»), новым премьер-министром станет лидер «Лиги».