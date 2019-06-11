Врио губернатора Мурманской области попросил поддержки на выборах

Мурманск, , 18:00 — REGNUM Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подал документы в областную избирательную комиссию для участия в выборах главы региона.

«Включился в предвыборную гонку: подал документы в избирком. Надеюсь на вашу поддержку!», — написал он в социальных сетях.

Cо своим кандидатом определились и мурманские коммунисты. Им стал Михаил Антропов. Другие политические силы о намерении подключиться к предвыборной гонке пока не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент РФ Владимир Путин досрочную отставкуМарины Ковтун, и назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Выборы губернатора Мурманской области намечены на 8 сентября.