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Врио губернатора Мурманской области попросил поддержки на выборах

Политика

Андрей Чибис подал документы в избирком

Мурманск, 11 июня 2019, 18:00 — REGNUM  Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подал документы в областную избирательную комиссию для участия в выборах главы региона.

«Включился в предвыборную гонку: подал документы в избирком. Надеюсь на вашу поддержку!», — написал он в социальных сетях.

Cо своим кандидатом определились и мурманские коммунисты. Им стал Михаил Антропов. Другие политические силы о намерении подключиться к предвыборной гонке пока не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент РФ Владимир Путин досрочную отставкуМарины Ковтун, и назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Выборы губернатора Мурманской области намечены на 8 сентября.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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