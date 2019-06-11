В Калуге торжественно приняли соотечественников в гражданство РФ

Калуга, , 15:49 — REGNUM В Калуге, 11 июня, накануне Дня России прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в церемонии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Любовь Первова.

«Акция «Я — гражданин России» в нашем городе стала уже доброй традицией, мы стараемся приурочить это важное событие к значимым государственным праздникам, — отметил Александр Иванов. — Символично, что сегодня вручение паспортов произойдёт накануне Дня России, который вся наша огромная страна будет отмечать 12 июня. Это праздник всех, кто вкладывает свой труд, силы и творчество в процветание нашего город, нашего родного края и всей страны. Это день национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Отчизны».

Участники государственной программы переселения соотечественников из Молдавии, Украины, Узбекистана, Армении принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать её свободу и независимость.

Александр Иванов призвал новоиспечённых граждан России уважать традиции, историю и культуру страны.