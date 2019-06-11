Основатель правящей партии Италии предложил разрешить голосовать с 14 лет

Рим, , 17:51 — REGNUM Основатель одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд» — комический актер Беппе Грилло предложил разрешить голосовать с 14 лет, передает Adnkronos.

Грилло отметил, что в этом возрасте у молодых граждан уже есть ряд прав, в частности, они могут управлять некоторыми транспортными средствами

Молодые люди в этом возрасте вполне готовы принимать решения о своем будущем, считает основатель «Движения».

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