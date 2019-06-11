Вторник, 11 Июня 2019 года
17:52:23 МСК

Основатель правящей партии Италии предложил разрешить голосовать с 14 лет

Политика

Беппе Грилло считает, что молодые люди в этом возрасте уже готовы к принятию решений

Рим, 11 июня 2019, 17:51 — REGNUM  Основатель одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд» — комический актер Беппе Грилло предложил разрешить голосовать с 14 лет, передает Adnkronos.

Грилло отметил, что в этом возрасте у молодых граждан уже есть ряд прав, в частности, они могут управлять некоторыми транспортными средствами

Молодые люди в этом возрасте вполне готовы принимать решения о своем будущем, считает основатель «Движения».

Читайте также: Пубертатные вожди. Зачем шведскую школьницу делают главной героиней ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить