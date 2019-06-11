Болтон заявил о возможности новых переговоров Трампа и Кима

Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном возможны, 11 июня передает агентство Reuters.

Болтон отметил, что Вашингтон готов к переговорам, всё зависит от решения высшего руководства Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, вторые переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном в феврале текущего года обе стороны признали провальными.

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