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Болтон заявил о возможности новых переговоров Трампа и Кима

Политика

Переговоры во Вьетнаме обе стороны признали провальными

Вашингтон, 11 июня 2019, 17:34 — REGNUM  Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном возможны, 11 июня передает агентство Reuters.

Болтон отметил, что Вашингтон готов к переговорам, всё зависит от решения высшего руководства Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, вторые переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном в феврале текущего года обе стороны признали провальными.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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