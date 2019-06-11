Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам

Махачкала, , 17:20 — REGNUM В рамках рабочего совещания с руководителями органов государственной власти Дагестана глава региона Владимир Васильев прокомментировал произошедший накануне инцидент в Кизлярском районе, сообщает сегодня, 11 июня, РИА «Дагестан».

Речь идет о том, что ночью 10 июня на окраине города Кизляра группа молодых дагестанцев снесла дорожный указатель с надписью «Чеченская Республика — Шелковской район», установленный на выезде из Кизляра.

«Это непростая ситуация, которая, с одной стороны, характеризует нашу молодую демократию, с другой стороны, те процессы, которые формируем не мы с вами: не избранники народа, не исполнительная власть, а другие люди. Тем самым они привлекают к себе внимание, опираясь на принцип «чем громче и жестче, тем больше внимания». Своего рода спекуляция на узких темах. Нам же нужно работать на упреждение. Мы будем уважать мнение всех, но строго соблюдая требования закона», — заявил Васильев.

Он отметил, что руководители органов власти республики находятся в постоянном контакте с коллегами из Чеченской Республики по данному вопросу.

«У нас есть общее понимание. Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — пояснил Васильев.

Продолжив, он призвал к строгому соблюдению закона.

«Мир в доме определяют все, и мы с вами тоже. Существует законный порядок установки знаков на дорогах. Я бы хотел предупредить, что закон в Республике Дагестан применяется без ограничения не только по хозяйственным и должностным преступлениям, но и в части преступлений против порядка, прав граждан, против насилия. Этого нельзя забывать, на этом держится правовое государство, и мы не позволим никому раскачивать ситуацию в своих интересах, которые трудно понять с точки зрения интересов многонационального, многоконфессионального Дагестана», — заявил Владимир Васильев.

При этом глава Дагестана подчеркнул, что все дискуссионные вопросы в обязательном порядке будут обсуждаться, в том числе и с населением:

«У нас есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну, а в многостороннем порядке — это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы».

По словам Владимира Васильева, в настоящее время в данном направлении системных противоречий нет.

«Правильно сказал Глава Чечни Рамзан Кадыров: наши предки столетиями жили вместе и все решали договариваясь, и не было проблем. В целом люди готовы к диалогу, если возникают вопросы. Они вполне могут решаться, вплоть до применения референдумов. Сейчас есть какая-то часть населения, которая хочет «разогреть» ситуацию в своих узкокорыстных интересах. С этим мы будем работать и противостоять всеми, в том числе и правовыми, методами. Мы будем это делать согласованно, учитывая свои интересы и наших соседей, да и в целом СКФО», — подчеркнул руководитель региона.

Напомним, в январе текущего года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря. В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ, был обсужден в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя субъектами РФ: Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.