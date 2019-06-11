Морская авиация Балтфлота отработала удары по кораблям во время учений НАТО

Москва, , 17:17 — REGNUM Бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали уничтожение надводных кораблей на фоне масштабных военных учений НАТО BALTOPS 2019, проходящих в Балтийском море, сообщает 11 июня пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В учениях российской авиации участвовало более десяти истребителей и бомбардировщиков Балтфлота. Нанесение ударов по отряду кораблей условного противника было осуществлено под прикрытием звена истребителей Су-27.

«Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника», — сообщает пресс-служба ЗВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Балтийском море начались учения стран НАТО и их сателлитов BALTOPS 2019, в которых задействованы порядка 12 тыс. военных, 44 корабля и 40 летательных аппаратов.

Напомним, с началом этих учений резко активизировались воздушные разведчики США и НАТО, курсирующие у западных границ России.

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