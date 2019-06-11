«Жёсткий, но человечный»: эксперты составили политический портрет Хабирова

Уфа, , 17:04 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров проявил себя довольно жестким и бескомпромиссным руководителем, но при этом — максимально открытым и чутким к жителям, — считают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Об этом говорится в посвящённом анализу деятельности Хабирова докладе из серии политических портретов губернаторов новой волны. Доклад опубликован на сайте ЦПК.

Хабиров — уроженец Башкирии, здесь он учился, получил высшее образование и работал в вузе. Долгое время работал в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова, в том числе — её руководителем. Но вследствие межэлитного конфликта покинул Уфу. Занимал высокие посты в администрации президента РФ, а с 2017 года возглавлял Красногорский городской округ Московской области. С этой должности в октябре 2018 года и был назначен врио главы Башкирии.

«С самого начала работы в должности врио Хабиров дал понять, что не намерен обнулять наследие предшественников, однако это никак не означало продолжения линии или полной преемственности, — говорится в докладе ЦПК. — Хабиров открыто демонстрирует, что, несмотря на дань уважения предшественникам, готов прощаться с устоявшимися подходами, если они не отвечают требованиям порядка, эффективности и безопасности».

Уже в январе он заявил о планах участвовать в выборах и, что выгодно отличает его от предыдущих руководителей, проводить множество выездных мероприятий, общаться с жителями, анонсировать новые социальные объекты и решение социальных проблем.

Эксперты отмечают, что основным мотивом работы Хабирова стало «наведение порядка в сферах, с которыми жители республики сталкиваются каждый день». Он лично взялся за наведение порядка с пассажирскими перевозками, за исправление критической ситуации многофункциональных центров (к январю показатели существенно улучшились).

Особое внимание Хабиров уделяет благоустройству, фактически объявив о программе обновления общественных пространств: как знаковых площадок, так и дворовых территорий. При этом проекты благоустройства обязательно выносятся на обсуждение жителей. Их мнение будет учитываться и при выборе локаций для новых стадионов.

При этом он демонстрирует предельную требовательность к подчинённым, признавая, что без эмоций «ничего не работает». Регулярно устраивает взбучку чиновникам, критикуя за невыполненную работу.

«В общении с жителями и представителями различных социальных групп Хабиров, напротив, подчеркнуто доброжелателен», — отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, Хабирову удалось избежать перекосов и восстановить утерянный баланс в отношениях республики с федеральным Центром. Он использует проблемную повестку для отстаивания интересов Башкирии, но не допускает разногласий с Москвой по принципиальным вопросам.

Большой предшествующий опыт работы в Башкирии позволил Хабирову быстро погрузиться в проблемы республики и приступить к их решению. Несмотря на некоторое сопротивление элит, позиции Хабирова в республике можно назвать устойчивыми. А высокий уровень поддержки со стороны населения и навыки ведения сложных кампаний позволяют основному кандидату рассчитывать на победу в первом туре сентябрьских выборов 2019 года и скорее всего на долгий срок в руководстве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что за врио главы Башкирии Радия Хабирова уже готовы проголосовать 79,3% избирателей республики.