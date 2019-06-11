Вторник, 11 Июня 2019 года
17:09:14 МСК

Литва и Латвия просят у Брюсселя денег на газопровод

Политика

Попросили максимально возможную сумму

Вильнюс, 11 июня 2019, 16:56 — REGNUM  Литовский газотранспортный оператор Amber Grid и латвийский Conexus Baltic Grid подали совместную заявку в Еврокомиссию с просьбой профинансировать 75% стоимости проекта по увеличению мощности совместного газопровода, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 июня, в Amber Grid.

По данным компании, стоимость проекта 4,7 млн евро. Финансирование 75% стоимости со стороны ЕС — максимально возможный уровень. Ответ ожидается получить осенью 2019 года.

В компании утверждают, что расширение возможностей газопровода позволит эффективнее использовать СПГ-терминал в Клайпеде и газовое хранилище в Инчукалнсе.

Отметим, что СПГ-терминал в Клайпеде, который строился ради энергетической независимости Литвы от Газпрома, работает на треть мощности, а газ ему поставляет в том числе российский «Новатек». Латвия и Эстония отказались от постоянных закупок дорогого сжиженного газа с терминала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить