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«Калибры» с Каспия. Ракетный корабль «Великий Устюг» идёт в Средиземноморье

Политика

Экипаж корабля осуществляет прохождение проливов Босфор и Дарданеллы

Москва, 11 июня 2019, 16:55 — REGNUM  Малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг» идёт на пополнение средиземноморской группировки российских кораблей, сообщил 11 июня журналистам начальник пресс-службы Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулёв.

По его словам, МРК «Великий Устюг» на данный момент проходит через проливы Босфор и Дарданеллы и к концу сегодняшнего дня уже войдёт в состав группировки российского Военно-морского флота.

При этом Алексей Рулёв напомнил, что это уже второй поход малого ракетного корабля «Великий Устюг» в Средиземное море. Ранее экипаж корабля выполнял аналогичные задачи с июня по октябрь 2018 года.

Напомним, на территории Сирии активизировались боевые действия против джихадистских группировок, контролирующих северо-восточные районы страны. Сирийская армия проводит военную операцию при активной поддержке ВКС РФ.

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Военно-морской флот
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