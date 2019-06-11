«Калибры» с Каспия. Ракетный корабль «Великий Устюг» идёт в Средиземноморье

Москва, , 16:55 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг» идёт на пополнение средиземноморской группировки российских кораблей, сообщил 11 июня журналистам начальник пресс-службы Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулёв.

По его словам, МРК «Великий Устюг» на данный момент проходит через проливы Босфор и Дарданеллы и к концу сегодняшнего дня уже войдёт в состав группировки российского Военно-морского флота.

При этом Алексей Рулёв напомнил, что это уже второй поход малого ракетного корабля «Великий Устюг» в Средиземное море. Ранее экипаж корабля выполнял аналогичные задачи с июня по октябрь 2018 года.

Напомним, на территории Сирии активизировались боевые действия против джихадистских группировок, контролирующих северо-восточные районы страны. Сирийская армия проводит военную операцию при активной поддержке ВКС РФ.

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