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Хасиков подал документы на выдвижение на выборы главы Калмыкии

Политика

На данный момент известны фамилии двух его соперников

Элиста, 11 июня 2019, 16:52 — REGNUM  Врио главы Калмыкии Бату Хасиков подал документы о своем выдвижении для участия в выборах главы республики в избирательную комиссию РК 11 июня.

РИА «Калмыкия» со ссылкой на председателя краевого избиркома Александра Дикалова сообщило, что на данный момент своих кандидатов для участия в выборах главы республики представили три партии. Помимо «Единой России», с кандидатом определилось реготделение КПРФ, которое выдвинуло Намсыра Манджиева, а также реготделение партии «Патриоты России», выдвинувшее Батыра Мучаева.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июня, на конференции регионального отделения «Единой России» было принято решение о выдвижении для участия в выборах главы Калмыкии Бату Хасикова.

Хасиков был назначен на должность врио главы Калмыкии 20 марта 2019 года, он сменил в должности Алексея Орлова, руководившего регионом с 2010 года. 6 июня Народный Хурал (парламент) Калмыкии дал старт избирательной кампании, назначив проведение выборов главы республики на 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бату Хасиков будет баллотироваться на пост главы Калмыкии от «ЕР»

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Выборы главы Калмыкии — 2019
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