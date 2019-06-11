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НАТО проводит демонстративные марши по Латвии

Политика

Акция состоялась в четырех латвийских городах

Рига, 11 июня 2019, 16:48 — REGNUM  В Латвии 10 июня прошло мероприятие «Testudo rallijs», которое было организовано Земессардзе и контингентом НАТО. В ходе мероприятия солдаты прошли маршем в четырех латвийских городах — Елгава, Валки, Лиепая и Резекне, сообщает новостной портал rus.lms.lv

Сообщается, что основная цель такого похода — показать населению, как сотрудничают подразделения и их существующие возможности. Так же акция, провидимая впервые в латвийских регионах, была нацелена на то, чтобы продемонстрировать военную технику и экипировку. В каждом марше, которые завершались в центре городов, участвовали группа земессаргов, латвийские солдаты и представители боевой группы НАТО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, c 2017 года многонациональную боевую группу батальонного уровня, которая расположена в Латвии насчитывает около 1400 солдат из разных стран, возглавляет Канада.

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