При Порошенко Киев утерял субъектность в переговорах по Донбассу — эксперт

Киев, , 16:39 — REGNUM Работа «нормандской четверки» не возобновится до встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 11 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Якубин.

По его словам, позиция США оказывает серьезное влияние на ситуацию в Донбассе.

«До встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке вряд ли такая встреча произойдет. Мы можем ожидать её после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Встреча запланирована на конец лета. Де-факто, мы видим достаточно серьезное влияние США в этих вопросах, хотя они не входят в «нормандский формат». Но как мы видим без Америки не обходятся вопросы, связанные с Минском, вопросы, связанные с Донбассом», — сказал Якубин.

При этом он выразил опасения, что Запад начал обсуждать проблематику Донбасса без Украины в конце президентского срока Петра Порошенко.

«Для нас это тревожный звонок, поскольку нашу страну все чаще обсуждают без нас. К сожалению, эта ситуация сложилась в последнюю каденцию Петра Порошенко. Это произошло из-за не всегда конструктивной позиции нашей страны. Часть наших партнеров начала считать: какой сенс договариваться с Киевом если договаривайся с ними, не договаривайся, но официальные представители Украины говорят одно, а потом в стране не голосуют минские соглашения или находят поводы, почему это не делать. Выходит, что мы сами начали отдавать свою субъектность другим игрокам», — полагает Якубин.

Ранее, 11 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к встречам в формате «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Партнеры по «нормандской четверке» предлагают провести саммит. Мы готовы к встречам в любой конфигурации… Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ… Если мы уважаем «нормандский формат», то надо выполнять то, о чем там договариваются», — сказал Лавров.

Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева активизировать минский процесс и «нормандский формат» переговоров для решения конфликта на Донбассе. При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».