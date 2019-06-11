Вторник, 11 Июня 2019 года
17:01:44 МСК

В Кургане стартовала предвыборная кампания в гордуму

Политика

Выборы назначены на единый день голосования

В Кургане стартовала предвыборная кампания в гордуму
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Курган, 11 июня 2019, 16:38 — REGNUM  Депутаты думы Кургана на внеочередном заседании 11 июня назначили дату проведения выборов в гордуму седьмого созыва. Они состоятся 8 сентября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, выборы в гордуму Кургана пройдут по смешанной избирательной системе: 13 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, и столько же — по партийным спискам.

Напомним, что в Кургане на 1 января 2019 года проживали 263 тыс. избирателей. Город поделен на 13 избирательных округов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 8 сентября 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить