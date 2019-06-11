В Кургане стартовала предвыборная кампания в гордуму

Курган, , 16:38 — REGNUM Депутаты думы Кургана на внеочередном заседании 11 июня назначили дату проведения выборов в гордуму седьмого созыва. Они состоятся 8 сентября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, выборы в гордуму Кургана пройдут по смешанной избирательной системе: 13 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, и столько же — по партийным спискам.

Напомним, что в Кургане на 1 января 2019 года проживали 263 тыс. избирателей. Город поделен на 13 избирательных округов.