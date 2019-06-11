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Сирия и ядерная сделка. Кремль раскрыл темы встречи Путина и Рухани

Политика

Президент России и иранский лидер встретятся в Бишкеке

Москва, 11 июня 2019, 16:30 — REGNUM  Президент России Владимир Путин намерен обсудить в Бишкеке с лидером Ирана Хасаном Рухани развитие ситуации в Сирии и многостороннее соглашение по иранской ядерной программе, также известное как СВПД, сообщил 11 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Кроме этих двух тем, Путин и Рухани также затронут широкий круг других вопросов.

«В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ напомнил, что предыдущая встреча Путина и Рухани состоялась в феврале этого года в Сочи.

Стоит отметить, что встреча двух лидеров пройдёт на фоне обострения противостояния Ирана и США, а также активизации военных действий на севере Сирии.

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