Алатырь в Чувашии обезглавлен

Чебоксары, , 16:25 — REGNUM В чувашском Алатыре сегодня, 11 июня, депутаты на очередном заседании приняли решение о возложении обязанностей главы администрации города на заместителя вице-мэра по экономике Елену Васягину. Глава администрации Алатыря Юрий Боголюбов сложил полномочия по собственному желанию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Депутаты городского собрания Алатыря рассмотрели вопрос о возложении исполнения обязанностей главы администрации города. Решением парламентариев данными полномочиями до избрания нового главы администрации наделена заместитель сити-менеджера по экономическим и финансовым вопросам Елена Васягина.

«Юрий Боголюбов, возглавлявший городскую мэрию с января прошлого года, пост главы администрации покинул по собственному желанию. Его отставку народные избранники приняли 10 июня», — говорится в сообщении.

Напомним, что Юрий Боголюбов руководил Алатырем с января 2018 года. Ранее он более шести лет работал главным врачом Алатырской городской больницы. До этого двое бывших сити-менеджеров Алатыря уходили досрочно, продержавшись на посту год.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года был вынесен приговор бывшему главе администрации города Алатыря, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Речь идёт о 2008—2009 годах, когда на основании фиктивных документов о создании и функционировании в Алатыре товариществ собственников жилья в бюджет города поступили средства на капитальный ремонт домов, из которых в последующем более 1,1 млн рублей было необоснованно перечислено подрядным организациям в счет оплаты фактически невыполненных работ. Кроме того, летом и осенью 2011 года чиновник без проведения необходимых мероприятий незаконно предоставил четырем своим знакомым в аренду для индивидуального жилищного строительства четыре земельных участка в Алатыре, изъятых для муниципальных нужд, исключив при этом возможность принятия заявлений от других лиц, заинтересованных в их аренде.

По делу потерпевшими признаны 13 человек, допрошено свыше 300 свидетелей. Алатырский районный суд приговор злоумышленника к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

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