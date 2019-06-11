Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Киев, , 16:22 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки республики — им стал депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Владислав Бухарев. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил журналистам заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им стал Владислав Бухарев», — рассказал Рябошапка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после победы на выборах новый президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с мощной оппозицией в лице Верховной рады, которая в большинстве своем лояльна проигравшему выборы президента Петру Порошенко и исполнительной власти, которая практически полностью состоит из людей Порошенко. Чтобы хоть как-то начать воплощать свою предвыборную программу в жизнь, Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля, а также осуществляет новые кадровые назначения.