Зеленский уволил губернаторов 15 областей

Киев, , 16:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций. Об этом 11 июня сообщил журналистам замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, в отставку отправлены губернаторы Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих глав регионов.