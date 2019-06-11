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Зеленский уволил губернаторов 15 областей

Политика

Ранее стало известно о планах президента Украины сменить руководителей всех регионов

Зеленский уволил губернаторов 15 областей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Игра

Киев, 11 июня 2019, 16:18 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций. Об этом 11 июня сообщил журналистам замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, в отставку отправлены губернаторы Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих глав регионов.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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