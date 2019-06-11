Гитлер уже в бункере: эксперт о двоевластии в Молдавии

Кишинёв, , 16:02 — REGNUM Молдавия остается в режиме двоевластия, прежний режим во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком цепляется за власть, но уже напоминает Гитлера, укрывшегося в берлинском бункере, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 июня, политолог Александр Ангели, комментируя политическую ситуацию в Молдавии.

Как сообщалось ранее, президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. По его мнению, указ не соответствует Конституции. Также Додон подверг критике решение Конституционного суда согласиться с роспуском парламента и признать незаконным формирование коалиционного правительства.

По итогам парламентских выборов Социалистической партии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию. Однако Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники главы проигравшей на выборах Демократической партии Владимира Плахотнюка, временно передал функции главы государства и.о. премьер-министра Павлу Филипу, чтобы он распустил законно избранный парламент.

«Президент Молдавии Игорь Додон отменил ранее подписанный бывшим премьером Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Сейчас стоит ожидать очередного обращения Демпартии в карманный Конституционный суд, отмену решения Игоря Додона. И так по кругу.

Новой власти придется найти решение проблемы Конституционного суда, полностью захваченного прежним олигархическим режимом. Помочь в этом могут внешние партнеры: по просьбе генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда Венецианская комиссия на следующей неделе даст оценку последним решениям Конституционного суда, которые многие внешние партнеры считают необъективными и политизированными. Это будет интересный прецедент вывода страны из состояния конституционного захвата.

А пока Молдавия остается в режиме двоевластия — прежний режим во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком пытается цепляться за власть, используя остающиеся лояльными ему государственные структуры, которых с каждым днем становится всё меньше. В его распоряжении также готовившиеся годами частные охранные и неформальные силовые структуры, которым сейчас развязаны руки и дано указание блокировать действия новой власти. В целом Плахотнюк в своей нынешней агонии чем-то похож на Гитлера в бункере, когда Красная армия уже ведет бои на улицах Берлина», — отметил Александр Ангели.