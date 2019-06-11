УФСИН опровергло информацию о голодовке бывшего мэра Ярославля

Ярославль, , 15:56 — REGNUM Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов объявил голодовку. Об этом сообщает портал YarNews.

Причиной голодовки, по неподтвержденным данным, стали взаимоотношения с другими осужденными. В региональном УФСИН эту информацию опровергают.

«По факту появления информации в сети Интернет о якобы объявлении голодовки осуждённым Урлашовым Е.Р., сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Письменного заявления об отказе от приема пищи от осуждённого на имя начальника учреждения не поступало. Осуждённый принимает пищу в соответствии с распорядком дня», — сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

Урлашов отбывает наказание в колонии строгого режима в Рыбинске Ярославской области за покушение на получение взятки и взятку. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.

Из назначенного срока бывший мэр отсидел уже 6 лет. Урлашов подавал прошение о помиловании, но оно было отклонено президентом.

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