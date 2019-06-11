Евросоюз определился с приоритетами на ближайшие пять лет

Рим, , 15:52 — REGNUM Представители стран-членов ЕС во вторник, 11 июня, обсудят проект программы Еврокомиссии и Европарламента на ближайшие пять лет (2019−2024), передает Agenzia Italia во вторник, 11 июня.

Если представители стран-членов утвердят документ, он будет рассмотрен главами государств и правительств стран союза на встрече 20−21 июня.

В тексте документа фигурируют четыре приоритета: защита граждан и свобод, развитие сильной экономики, построение «более экологичного, справедливого и инклюзивного будущего», а также защита интересов и ценностей ЕС «на глобальной арене».