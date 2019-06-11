Вторник, 11 Июня 2019 года
15:54:25 МСК

Евросоюз определился с приоритетами на ближайшие пять лет

Политика

В их числе – экономика и защита интересов ЕС

Рим, 11 июня 2019, 15:52 — REGNUM  Представители стран-членов ЕС во вторник, 11 июня, обсудят проект программы Еврокомиссии и Европарламента на ближайшие пять лет (2019−2024), передает Agenzia Italia во вторник, 11 июня.

Если представители стран-членов утвердят документ, он будет рассмотрен главами государств и правительств стран союза на встрече 20−21 июня.

В тексте документа фигурируют четыре приоритета: защита граждан и свобод, развитие сильной экономики, построение «более экологичного, справедливого и инклюзивного будущего», а также защита интересов и ценностей ЕС «на глобальной арене».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить