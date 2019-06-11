Президент Монголии будет участвовать в саммите ШОС

Улан-Батор, , 15:49 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 12 июня прилетит в столицу Киргизии Бишкек. По сообщениям пресс службы президентской администрации, в рамках визита Баттулга встретится с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

Также планируется участие президента Монголии в церемонии открытия посольства Монголии в Киргизии.

После завершения официального визита 13−14 июня Халтмаагийн Баттулга выступит с речью на заседании совета глав государств — членов ШОС и примет участие в V встрече глав Монголии, России и Китая.

Напомним, Монголия стала государством-наблюдателем ШОС в 2004 году. А в 2018 году президент страны Халтмаагийн Баттулга выступил с инициативой вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Во время экономического форума, проходившего с 21 по 22 мая 2018 года, в своем выступлении он отметил, что Монголия намерена повысить свой статус в ШОС. Президент Монголии считает, что вступление в ШОС позитивно повлияет на экономику и появятся возможности для продвижения новых масштабных проектов.

После выступления Халтмаагийна Баттулга в стране развернулась широкая общественная дискуссия и в парламенте Монголии прошло обсуждение этого вопроса в закрытом режиме. Официального заявления по этому поводу нет.