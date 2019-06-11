В Италии будет создано новое консервативное политическое объединение

Рим, , 15:45 — REGNUM «Братья Италии» намерены сформировать новое консервативное политическое движение сторонников национального суверенитета, сообщила журналистам лидер партии Джорджа Мелони, передает Affari Italiani во вторник, 11 июня.

Идеология нового движения будет близка к идеологии «Лиги» Маттео Сальвини (консерватизм и поддержка суверенитета), однако не будет ей тождественна, сказала Мелони.

Недавние выборы в Европарламент показали, что поддержка правых партий растет, у избирателей есть запрос именно на такую политику, отметила Мелони.

Новое движение не будет тождественно «Лиге», но обе политические силы смогут сотрудничать, считает лидер «Братьев Италии» (которая, по всей видимости, станет также и лидером нового объединения).

На выборах в Европарламент в Италии в мае 20 129 года правоцентристские партии набрали около 50% голосов (в том числе «Лига» — 34,3% и «Братья Италии» — 6,5%).

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