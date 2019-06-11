Наступление сирийских войск срывает вторжение Турции на север Сирии

Дамаск, , 15:45 — REGNUM С 6 мая 2019 года Сирийская арабская армия развернула крупномасштабное наступление на северо-западе страны. Целью наступления ставится освобождение провинции Идлиб и прилегающих к ней районов от террористов и так называемых «умеренных» боевиков.

Сирийским военным удалось захватить два стратегических города Кафр-Набудех и Калаат Аль-Мадик. В настоящее время наступление идет с переменным успехом, т.к. боевики подтянули значительные подкрепления и сумели отбить часть захваченных сирийской армией позиций.

По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на свои военные источники, Турция была вынуждена отложить запланированное вторжение на север Сирии для ликвидации курдских вооруженных отрядов Народных защитников. Произошло это из-за того, что протурецкие боевики из северной части провинции Алеппо были переброшены в провинции Хама и Идлиб для отражения наступления Сирийской арабской армии.

За последние пять-шесть недель группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её союзники из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Только благодаря подкреплениям из протурецкого Фронта национального освобождения джихадисты еще удерживают фронт в провинциях Хама и Идлиб. Кроме того, турецкие военные поставили боевикам большое количество оружия и боеприпасов.