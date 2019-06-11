Во время председательства Индонезии в СБ ООН было принято 4 резолюции — СМИ

Джакарта, , 16:52 — REGNUM Четыре резолюции были приняты в Совете Безопасности (СБ) ООН во время председательства Индонезии в мае 2019 года, сообщает Antaranews.

По словам главы отдела многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии Фебриана Руддьярда, одной из резолюций, выработанных СБ ООН под председательством Индонезии, была резолюция о продлении мандата миротворческой миссии ООН в регионе Абьей, который оспаривается между Республикой Судан и Республика Южный Судан.

Известно, что вторая резолюция касалась продления мандата миссии ООН по оказанию помощи Ираку, третья — продления мандата миссии ООН в Сомали, а четвертая — продления санкций против Южного Судана.

Кроме того, в течение мая 2019 года Совет Безопасности ООН выпустил ряд заявлений для прессы, касающиеся последних событий в Дарфуре (Судан), в Мали и роли регионального механизма G5 «Сахель» в Африке, а также относительно развития ситуации на Кипре, в Ливии и Ливане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия займет пост председателя Совета Безопасности ООН в сентябре 2020 года.

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