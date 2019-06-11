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Вице-премьер Италии: Евросоюз должен относиться к нам с уважением

Политика

В Италии обсуждают возможные санкции со стороны ЕС

Рим, 11 июня 2019, 15:34 — REGNUM  Власти Италии не намерены ссориться с властями ЕС, но и те должны проявить уважение к стране, заявил журналистам вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Mediaset во вторник, 11 июня.

В правительстве уже готовят проект бюджета страны на 2019 год, в центре внимания — снижение налогов и в целом интересы граждан, сказал Ди Майо.

Как сообщалось ранее, 5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.

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Экономика Италии
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