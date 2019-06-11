Сирийская армия готовится к штурму города Кабани в Латакии

Дамаск, , 15:28 — REGNUM Утром 11 июня Сирийская арабская армия начала ракетный обстрел стратегического города Кабани, который расположен на северо-востоке провинции Латакия. Огонь ведут подразделения 4-й танковой дивизии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Используются тяжелые ракетные системы «Голан-1000». Она смонтирована на шасси танка Т-72. Установка включает три направляющих на три ракеты калибром 500-мм. Дальность стрельбы ее небольшая — 2−3 километра. Вес ракеты — 500 килограмм. Начинка боевой части ракеты осколочно-фугасная.

В настоящее время Кабани находится под контролем террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Таким образом, Сирийская арабская армия готовит очередной штурм этого города в горах Зувайкат. Это уже не первый штурм, ранее сирийские войска вели атаки на южную ось Кабани, однако джихадистов удалось их отбить.

Овладение Кабани позволит обезопасить последнюю часть провинции Латакия, которая все еще находится под контролем террористических группировок.