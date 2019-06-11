Белорусы не такие уж и плохие, а чиновники «прибурели» — Лукашенко

Минск, , 15:25 — REGNUM Александр Лукашенко 11 июня назначил ряд чиновников различных уровней и подверг резкой критике состояние в белорусской бюрократии, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В частности, Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, занимавшего должность замминистра — командующего Внутренними войсками. При этом он заявил необходимость подтянуть дисциплину в органах внутренних дел.

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«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну, а для этого какой нужен человек — военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь», — сказал Лукашенко.

Назначая Владимира Караника министром здравоохранения, Лукашенко подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений. Отметим, что за последние годы множество менеджеров минздрава были осуждены за «откаты», однако бывший шеф министерства Василий Жарко не разделил с ними тюремные номера.

«Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), — цитирует его президентская пресс-служба. — До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере — надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция — это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать».

Александр Рахманов получил должность заместителя госсекретаря совбеза. Место пустовало после ареста Андрея Втюрина.

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Кроме того, Лукашенко назначил Василия Герасимова первым зампредом КГБ, а Дмитрия Баско — зампредом Комитета государственного контроля (КГК). Илону Ледницкую он назначил членом правления Нацбанка. Виталий Вовк стал гендиректором ОАО «Минский тракторный завод», также получили назначения председатели областных и районных исполкомов.

Давая ценные указания чиновникам, руководитель республики заострил внимание на социально-экономических и политических проблемах в свете президентской кампании. Напомним, весной Лукашенко официально заявил о готовности занимать президентское кресло после 2010 года.

«Мне Правительство пишет — ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?», — цитирует президентская пресс-служба возмущение Лукашенко.

В контексте овцеводства он посетовал: «Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, к центру, на западе, Неман, Припять».

По его мнению, шерсть можно поставлять на модернизированный Минский камвольный комбинат, и кожа найдёт применение. И здесь, по словам бессменного лидера, без волшебного толчка не обойтись:

«Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока президент по голове не ударит».

Лукашенко также заявил о необходимости поддержки отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Пожалев аграриев, он отметил, что лишь 20−25% хозяйств не могут выйти на рентабельную работу собственными силами.

Как выяснилось, белорусские НПЗ работают в убыток при производстве биодизеля для сельхозпредприятий, теряя в совокупности до $30 млн. Гидрометцентр тоже не блещет успехами: «С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен».

Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний, отметив: «Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать».

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«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Всё сделали», — сказал Лукашенко.