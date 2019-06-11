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Новому президенту Литвы не очень понравилось послание уходящей Грибаускайте

Политика

Гитанас Науседа не увидел в последнем послании Грибаускайте внимания к социальным проблемам

Вильнюс, 11 июня 2019, 15:20 — REGNUM  Избранный в мае президентом Литвы экономист Гитанас Науседа, выслушав сегодня, 11 июня, последнее ежегодное послание президента Литвы Дали Грибаускайте, заявил, что ему не хватило в нём внимания к социальным проблемам, а всё послание, по его мнению, было в основном посвящено внешней политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне не хватило акцента на социальном разрыве, а Еврокомиссия недавно объявила очень неутешительные выводы по поводу нашего положения в социальной сфере», — сказал Науседа во время брифинга в парламенте после послания президента.

В целом он позитивно оценил речь президента, отметив, что в основном она была сконцентрирована вокруг «побед во внешней политике».

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте покинет свой пост 12 июля после присяги Гитанаса Науседы.

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Политическая жизнь Литвы
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