Новому президенту Литвы не очень понравилось послание уходящей Грибаускайте

Вильнюс, , 15:20 — REGNUM Избранный в мае президентом Литвы экономист Гитанас Науседа, выслушав сегодня, 11 июня, последнее ежегодное послание президента Литвы Дали Грибаускайте, заявил, что ему не хватило в нём внимания к социальным проблемам, а всё послание, по его мнению, было в основном посвящено внешней политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне не хватило акцента на социальном разрыве, а Еврокомиссия недавно объявила очень неутешительные выводы по поводу нашего положения в социальной сфере», — сказал Науседа во время брифинга в парламенте после послания президента.

В целом он позитивно оценил речь президента, отметив, что в основном она была сконцентрирована вокруг «побед во внешней политике».

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте покинет свой пост 12 июля после присяги Гитанаса Науседы.