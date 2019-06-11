Парламент Грузии утвердил состав инвесторов пенсионного агентства

Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Парламент Грузии утвердил состав совета инвесторов Пенсионного агентства, в который вошли представленные агентством 5 человек. Четверо из них — иностранцы, а один гражданин Грузии. Каждый имеет определенный опыт работы в сфере бизнеса, банках и различных пенсионных фондах.

На пленарном заседании 11 июня грузинские законодатели утвердили троих кандидатов (Оливье Руссо, Тимо Вихеркента и Майкла Ридли) сроком на 5 лет, а двух остальных (Жан-Фредерика Полсена и Давида Циклаури) сроком на 3 года.

О самих кандидатах известно немногое. Оливье Руссо представлен как исполнительный директор резервного фонда Национального пенсионного агентства Франции, Тимо Вихеркента — как исполнительный директор государственного пенсионного фонда Финляндии и профессор Хельсинкского университета, Майкл Ридли же в 2012—2015 годах был заместителем председателя одного из крупнейших инвестиционных банков JP Morgan.

Что касается французского бизнесмена Жан-Фредерика Полсена, он с 2017 года является старшим советником министра экономики Грузии и одновременно председателем наблюдательного совета Международной школы экономики (ISET) Тбилисского государственного университета.

Пятый член совета, Давид Циклаури в прошлом работал в немецком DeutscheBank, а в Грузии был членом совета директоров АО «Банк Грузии».

Этот состав инвестиционного совета будет решать, на какие проекты следует направлять накапливаемые в Пенсионном фонде сбережения граждан. Предполагается, что при выходе участника данной программы на пенсию ему будет гарантировано возвращение всей вложенной в фонд суммы.

Еще в ходе слушания кандидатур на заседании отраслевого парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, Давид Циклаури провозгласил несколько тезисов. По его словам, «пенсионный фонд должен быть аполитизирован, потому что когда политика вмешивается в большие деньги, они тратятся в совсем другом направлении». Циклаури также сообщил, что в течение первых пяти лет пенсионные сбережения граждан будут в основном вкладываться в выпуск казначейских облигаций и размещаться на банковских депозитах правительства.

Реформу пенсионной системы правительство Грузии начало с января текущего года. Согласно последним официальным данным, в Пенсионном фонде уже аккумулировано свыше 200 млн лари. Фонд пополняется за счет вложений работодателей, работников и государства, составляющих по 2% от заработной платы участника накопительной пенсионной схемы. С апреля граждане Грузии имеют право добровольного выхода из этой схемы.