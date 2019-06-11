Президент Литвы удивляется, почему 64% населения недовольны её демократией

Вильнюс, , 15:15 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 11 июня, выступила в парламенте со своим последним ежегодным посланием в статусе главы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подводя итог десяти лет своего правления, Грибаускайте не стала скрывать, что большинство жителей разочарованы в демократии в стране, однако всю ответственность за это переложила не на себя, а на исполнительную и законодательную власти.

«64% населения до сих пор недовольны эффективностью демократии, у людей нет доверия к партиям, Сейму и правительству», — сказала она и перечислила причины, которые привели к такому положению дел.

«Политическая глухота, неуважение к правам человека, пренебрежение принципами демократии и верховенства права, навязываемые с позиции силы решения, желание контролировать средства массовой информации, правоохранительные и все независимые органы, попрание Конституции, воинственная высокомерность — всё это ведет к деструкции в стране. Когда политика мельчает до примитивного преследования критиков, когда на смену политической культуре приходит демонстрация мышц, когда людей игнорируют, а оппонентов шантажируют, конструктивная работа становится невозможной. Демонстрируемое на высшем уровне неуважение к человеку, его правам и свободам не повышает доверия ни к государству, ни к демократии. Недоверие порождает язык, на котором мы не можем договориться», — сказала Грибаускайте.

Отметим, что именно за 10 лет правления Грибаускайте Литва превратилась в фактически президентскую республику, а всеми процессами, вплоть до контроля СМИ, политическое уничтожение оппонентов, рейдерский захват бизнеса, происходили при личном контроле Грибаускайте и её окружения. В СМИ Литвы практически полностью пропали журналисты, открыто критикующие Грибаускайте, иные были превращены в «маргиналов», под разными предлогами и провокациями были дискредитированы. Основной чертой стала грубая лесть — про Грибаускайте пишут хвалебные книги и снимают хвалебные фильмы. Суды и вся правоохранительная система полностью утратила свою независимость и оставалась под контролем администрации президента. Именно при Грибаускайте в Литве появились политзаключённые, такие, как Альгирдас Палецкис, а страна погрязла в шпиономании и поисках «пятой колонны».