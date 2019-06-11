Президент Литвы назвала причину бегства инвесторов из страны

Вильнюс, , 15:11 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сегодня, 11 июня, выступила со своим последним ежегодным посланием в парламенте страны признала, что уровень доверия международных инвесторов к Литве уменьшился вдвое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Новейшие исследования выявили тревожную истину: за последние два года значительно снизилось доверие инвесторов к экономике нашей страны. Наибольшее негативное влияние на настроения инвесторов оказали неоднозначные решения и заявления властей. Запреты и апокалиптические сценарии, которые стряпает часть правящих, вызывают беспокойство не только у иностранных инвесторов. Это обрекает страну на бесконечные эксперименты с ваучерами, ступенями пенсионного накопления, моделями образования, мутациями больниц и «зеркальными» министерствами», — сказала Грибаускайте.

Она раскритиковала власти за бесконечные реформы и выразила уверенность, что населению надоело жить в неизвестности.

«Люди ждут ясности и стабильности. Реформы не могут продолжаться четверть века — именно столько длится реформа системы образования. Экспериментируя над собственными детьми, мы рискуем будущим страны», — сказала она.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте завершит свой второй срок полномочий 12 июля. Её место займёт избранный в мае президентом экономист Гитанас Науседа.