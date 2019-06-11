Вторник, 11 Июня 2019 года
15:07:39 МСК

В Душанбе представили книгу Си Цзиньпина «О государственном управлении»

Политика

В рамках церемонии состоялась научно-практическая конференция по государственному управлению в Китае и Таджикистане

Душанбе, 11 июня 2019, 15:07 — REGNUM  В Национальной библиотеки Таджикистана представили книгу председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении», сообщает 11 июня издание «Авеста».

В рамках церемонии состоялась научно-практическая конференция по государственному управлению в Китае и Таджикистане. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, ученые, представители интеллигенции и власти.

Посол Китая в Таджикистане Лю Бин заявил, что в ближайшее время в республику прибудет председатель КНР Си Цзсиньпин для участия в Совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщалто ИА REGNUM, пятый саммит СВМДА пройдет с 14 по 15 июня в Душанбе. В мероприятии приму участие главы России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеша и Шри-Ланки.

Читайте также: Путин и главы 12 стран встретятся на саммите в Душанбе

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и главы 12 стран встретятся на саммите в Душанбе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай в Туркестане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить