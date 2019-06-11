В Душанбе представили книгу Си Цзиньпина «О государственном управлении»

Душанбе, , 15:07 — REGNUM В Национальной библиотеки Таджикистана представили книгу председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении», сообщает 11 июня издание «Авеста».

В рамках церемонии состоялась научно-практическая конференция по государственному управлению в Китае и Таджикистане. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, ученые, представители интеллигенции и власти.

Посол Китая в Таджикистане Лю Бин заявил, что в ближайшее время в республику прибудет председатель КНР Си Цзсиньпин для участия в Совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщалто ИА REGNUM, пятый саммит СВМДА пройдет с 14 по 15 июня в Душанбе. В мероприятии приму участие главы России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеша и Шри-Ланки.

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