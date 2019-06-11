Индонезия займет пост председателя СБ ООН в сентябре 2020 года — СМИ

Джакарта, , 15:01 — REGNUM Индонезия поднимет тему борьбы с терроризмом во время следующего председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН в сентябре 2020 года, сообщает Antaranews.

Глава отдела многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии Фрэбриан Руддьярд заявил, что тема борьбы с терроризмом выбрана потому, что она соответствует возможностям и послужному списку Индонезии, которая имела достаточно хороший опыт в борьбе с терроризмом.

По его словам, Индонезия является одной из стран, которая способна разрешить проблему борьбы с терроризмом в правовом ключе.

«Это одно из наших преимуществ. Для борьбы с терроризмом мы никогда не использовали внесудебные меры», — отметил Фрэбриан Руддьярд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия была выбрана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2019 — 2020 годов. Индонезия занимала пост председателя в СБ ООН в мае 2019 года.

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