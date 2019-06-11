Архангельский губернатор собирается на Шиес и надеется на диалог

Архангельск, , 14:53 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов планирует посетить станцию Шиес. Об этом он заявил в ходе видеообращения, размещенного на своей странице Вконтакте.

Дату своего визита в «горячую точку» мусорной реформы глава региона не сообщил, но выразил надежду на то, что ему удастся найти взаимопонимание с народом.

«Я планирую посетить и сам Шиес, и Урдому и очень рассчитываю, что там все-таки будет диалог, которого нам так не хватает», — заявил Игорь Орлов.

Он также сообщил, что на станции Шиес вслед за информационным центром инвестор откроет «шоурум»:

"Люди смогут приходить на площадку и видеть, что до завершения процедур там ничего не строится. Этот вариант мы с самого начала предлагали инвестору. Где-то он нас слышал, где-то — нет», — пояснил Орлов.

Губернатор, заметно ожививший свое присутствие в социальных сетях на фоне мусорного скандала, отметил, что готов к общению с людьми, а все разговоры об обратном — попытка «опорочить систему взаимоотношений власти и общества».

В комментариях к видео люди некоторые похвалили губернатора за «открытый диалог в сети» и посоветовали «держать удар», но большинство продолжило задавать вопросы «на злобу дня»:

«Игорь Анатольевич, Вы так и не ответили на мой вопрос о том, зачем было ещё осенью 2018 года давать «Экотехнопарку Шиес» статус приоритетного инвестпроекта и пиарить это с использованием всех доступных информационных ресурсов».

«Мои вопросы на Ваши ответы про Шиес. Первый — как должны попадать люди в информационный центр, если станция Шиес закрыта для высадки пассажиров (или это будут специальные люди, доставляемые спецпоездами, как сегодня)? Второй — по мановению чьей волшебной палочки изначально незаконное строительство вдруг станет законным? Третий — если Вы ратуете за благополучие области, почему препятствуете проведению референдума?»

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«Попытка организовать обратную связь с населением фатально запоздала. С этого надо было начинать. Господин Орлов, Вы своими неуклюжими действиями разрушили веру населения во власть на всех уровнях. Но нет худа без добра. Вы сделали невозможное. То, что не удавалось сделать никаким оппозиционерам, пятой колонне и госдепу вместе взятым. Вы разбудили гражданское самосознание ранее пассивного населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область признана самым проблемным регионом мусорной реформы. На фоне скандала со строительством полигонов ТКО для отходов из Москвы рейтинг губернатора Орлова упал с 69 на 84 место.