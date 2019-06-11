Грибаускайте обвинила Россию в «применении химоружия»

Вильнюс, , 14:47 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сегодня, 11 июня, в парламенте выступила со своим последним ежегодным посланием обвинила Россию в «оккупации Крыма», «агрессии в Керченском проливе» и «применении химоружия в Великобритании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Безоговорочная поддержка украинского народа и такое же безоговорочное осуждение агрессора — будь то Крым, Керченский пролив или применение химического оружия в Соединенном Королевстве — должны оставаться нашей стратегической позицией», — заявила уходящая президент Литвы.

Она также посчитала, что именно Литва является примером для всего ЕС в «борьбе» с Россией.

«Наши идеи участвуют в создании кибернетического щита безопасности ЕС, уникальные литовские продукты, такие как проект по разоблачению фейков Demaskuok («Разоблачай»), помогают всему Евросоюзу в борьбе с дезинформацией и враждебной пропагандой», — сказала Грибаускайте.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте завершит свой второй и последний срок полномочий 12 июля. Её место займёт избранный в мае президентом экономист Гитанас Науседа.