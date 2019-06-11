Вторник, 11 Июня 2019 года
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Правозащитники обвинили власти Судана в военных преступлениях

Политика

Демонстрации продолжаются

Хартум, 11 июня 2019, 14:51 — REGNUM  Представители правозащитной организации Amnesty International обвинили власти Судана в совершении военных преступлений. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Associated Press.

Правозащитники считают, что силы безопасности, подконтрольные военному правительству страны, уничтожают деревни, совершают внесудебные расправы, а также подвергают сексуальному насилию женщин.

Напомним, массовые акции протеста продолжаются в Судане на протяжении нескольких месяцев, причиной тому стали недовольства относительно повышения цен на хлеб, введенного в декабре 2018 года.

В апреле 2019 года вооруженные силы страны, воспользовавшись демонстрациями, свергли президента Омара аль-Башира и заключили его в тюрьму. В настоящее время манифестации с требованием передать власть в руки гражданских политиков продолжаются.

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