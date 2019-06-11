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Изделия украинского авиапрома появятся в Турции

Политика

Возможно в будущем страны заключат межправительственное соглашение о безопасности полётов

Стамбул, Турция, 11 июня 2019, 14:48 — REGNUM  Украина и Турция подписали меморандум, упрощающий доступ на турецкий рынок изделиям украинской авиационной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

Документ также предоставляет определённые преференции турецким авиапроизводителям:

«Меморандум сокращает время и финансовые нагрузки на украинского эксплуатанта при использовании авиационных изделий Турции», — сказано в сообщении.

Церемония подписания состоялась в Стамбуле. На ней присутствовал председатель Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук, а также исполняющий обязанности генерального директора Генерального директората гражданской авиации Турции Бахри Кесици.

Отмечается, что меморандум открывает перспективу заключения межправительственного соглашения о безопасности полётов между Украиной и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 99%, однако оставшийся 1% — это принципиальные моменты, по которым стороны продолжают вести переговоры.

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Авиастроение
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