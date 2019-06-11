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С умершим депутатом Заксобрания Петербурга простятся 13 июня

Политика

Об этом сообщили в городском парламенте

Санкт-Петербург, 11 июня 2019, 14:54 — REGNUM  С депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлом Зеленковым, скончавшимся в ночь на 11 июня, простятся в четверг, 13 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным пресс-службы Заксобрания.

Панихида и прощание с депутатом от «Единой России» назначены на 11:00. Прощание пройдет в Мариинском дворце. В тот же день состоятся похороны Зеленкова, скончавшегося в возрасте 50 лет.

Ранее спикер Заксобрания Вячеслав Макаров от имени всех депутатов выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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Павел Зеленков родился 12 августа 1968 года в Ленинграде. В 1987—1989 годах служил солдатом в Афганистане. Имел государственные награды. Кандидат социологических наук.

В 2006 году был избран главой муниципального образования МО «Звездное». В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №21. С 2007 года состоял в партии «Единая Россия». У Павла Зеленкова остались трое детей и внук.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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