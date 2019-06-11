Си Цзиньпин призвал Киргизию углубить двустороннее сотрудничество

Пекин, , 14:47 — REGNUM Накануне своего визита в Киргизию президент Китая Си Цзиньпин призвал Бишкек объединить усилия для более тесного китайско-киргизского сотрудничества в различных областях. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 11 июня.

Перед поездкой в Бишкек Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой проанализировал развитие двусторонних отношений с момента их возникновения и выразил готовность поднять их на более высокий уровень. Он отметил, что объем двусторонней торговли между Киргизией и Китаем в 2018 году превысил $5 млрд.

Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество в области культурного обмена, инвестиций в сельское хозяйство, технологии и коммуникации, а также углубить стратегическое партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китайский лидер обещал Киргизии оказывать более активную поддержку в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

Визит Си Цзиньпина в Киргизию продлится с 12 по 14 июня. Здесь он примет участие в саммите глав государств-членов ШОС. Затем китайский лидер отправится в Таджикистан.