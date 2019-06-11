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«Или разгонять, или приводить в чувства»: Лукашенко о работе Белгидромета

Политика

Белоруссии такой Гидрометцентр не нужен, заявил Лукашенко

Минск, 11 июня 2019, 14:41 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сотрудникам своей администрации разобраться с работой Белгидромета, сообщает 11 июня пресс-служба белорусского лидера.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства, — сказал Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов. — В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен».

По словам Лукашенко, он уже ориентируется на военных, которые видят в реальном времени погоду и могут подсказать, где идут дожди по стране и что будет в ближайшие 12 часов.

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