Вторник, 11 Июня 2019 года
15:08:13 МСК

Ассанж прошел медицинское обследование по прибытии в тюрьму — WikiLeaks

Политика

В частности, его осмотрели психиатр и терапевт

Ассанж прошел медицинское обследование по прибытии в тюрьму — WikiLeaks
Cancillería del Ecuador
Джулиан Ассанж

Лондон, 11 июня 2019, 14:44 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, когда он прибыл в тюрьму Белмарш (Великобритания), прошёл обследование у психиатра и врача-терапевта. Об этом заявил 11 июня главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон на брифинге.

По словам Храфнссона, на здоровье Ассанжа не лучшим образом повлияло семилетнее пребывание в посольстве Эквадора, где он был лишён доступа к медицинской помощи.

Он также добавил, что посещение основателя WikiLeaks ограничено.

«Ему положено два визита в месяц. У юристов доступ лучше», — сообщил Храфнссон.

Главред WikiLeaks призвал бороться против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Причём не только ради него самого, а ради свободы прессы в целом.

Читайте также: Джулиан Ассанж приедет в Швецию для сотрудничества со следствием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить